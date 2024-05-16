Куда пойти в четверг: гастроужин в Meat Happens, гостевая смена в «Тати Номи», открытие «Мушмулы» и день рождения «Ливинстона»

Сегодня Самару ждет вкусный и гастронасыщенный четверг: на этот день назначено сразу четыре интересных события.

Стоявший у истоков развития стейк-культуры в Москве бренд-шеф PrimeBeef Антон Волков устроит в мясной гостиной Meat Happens гастроужин Surf&Turf и предложит самарским фуди блюда, в которых сочетаются мясо и морепродукты. В меню вечера тар-тар из мраморного бычка Black Angus с ферментированным гребешком и релишем из морского огурца, кобб салат с креветками, фермерским цыпленком и маринованным яйцом и испанскую паэлью с кроликом, морепродуктами и чоризо. Такое сочетание гарантирует разнообразие текстур, вкусов и питательных элементов, а изысканные букеты к трем турам ужина подберут сомелье Юлия Ахметшина и шеф-бармен Евгений Николаев.

В «Тати Номи» откроется гостевая смена: в город на Волге приедут бармены из знаменитого бара «Элькапитас» , который попадал в Топ-10 лучших баров мира по версии The World’s 50 Best Bars.

На Ново-Садовой официально откроется двухэтажная «Мушмула» – праздничная программа с живой музыкой начнется вечером.

Свой второй день рождения – с фотозоной, праздничным тортом и «Барабанами Аше» – будет отмечать «Ливингстон». Обещают, что вечер будет ярким и запоминающимся.