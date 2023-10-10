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Осень в Тати Номи: 9 новых позиций меню

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Но не только осеннее меню, бар стал работать с 14:00

Теперь в Тати Номи можно пообедать, что особенно радует... новыми осенними специалитетами!
Итак, в меню: бао с томленой уткой и томленой говядиной, рамен с уткой и мисо пастой, моти «Голубика» с нежным сливочным кремом в рисовом тесте с ягодами голубики, рис с креветками и щупальцами кальмара... Для тех, кто очень голоден — томленая утка с овощами в соусе терияки. А запить все это предлагают арбузным милк панчем на роме и саке, гимлетом на джине с кордиалом розы и грейпфрутовой пеной... или лавандовым бейзел смешем на джине с базиликом.
Звучит как праздник жизни!

Фото: Архивы пресс-служб

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