Осень в Тати Номи: 9 новых позиций меню

Но не только осеннее меню, бар стал работать с 14:00

Теперь в Тати Номи можно пообедать, что особенно радует... новыми осенними специалитетами!

Итак, в меню: бао с томленой уткой и томленой говядиной, рамен с уткой и мисо пастой, моти «Голубика» с нежным сливочным кремом в рисовом тесте с ягодами голубики, рис с креветками и щупальцами кальмара... Для тех, кто очень голоден — томленая утка с овощами в соусе терияки. А запить все это предлагают арбузным милк панчем на роме и саке, гимлетом на джине с кордиалом розы и грейпфрутовой пеной... или лавандовым бейзел смешем на джине с базиликом.

Звучит как праздник жизни!