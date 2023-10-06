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Праздник по-итальянски: отмечаем первый год остерии

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Официальная birthday-party в Osteria Lora продлится до воскресенья, но главная вечеринка назначена на пятницу.

В честь своего первого дня рождения команда Osteria Lora  устроила для своих гостей праздничную неделю, которая началась во вторник, но главная вечеринка назначена на пятницу. Сегодня в остерии можно будет позвенеть бокалами, получить в подарок пасту ручной работы, которую можно будет приготовить дома, попробовать пасту в сырной голове и задуть свечки на лимончелло-торте.

Фото: Архивы пресс-служб

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