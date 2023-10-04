Так-так, что там по тако?

По случаю всемирного Тако-дня «Собака.ru» делится самарскими тако-явками со всеми, кто хочет приобщиться к мексиканской кухне.

4 октября весь мир отмечает День тако. Для всех, кто хочет присоединиться к празднику, собрали места, где меню немного говорит по-мексикански. Комо эстас, амигос! Андале, андале!

Начнем с самой очевидной локации – бара вредных привычек «Дон Хулио». Было бы странно, если бы в гастрономическом посольстве Мексики, которое служит местом встречи для адептов мексиканской кухни и вайбов, не оказалось тако. И это тот самый случай, когда логика не дает сбоев – тако здесь готовят в трех вариациях: с курицей, с креветкой и с говядиной. И да, начос, фахитос, энчиладас, буррито и чимичанги здесь тоже можно попробовать.

Интересно, знает ли Леброн Джеймс, который в прошлом году пытался запатентовать нейминг Taco Tuesdays, что в Самаре есть свои Тако-вторники, которые устраивает для своих гостей команда бара «8 бит»? Кинг Джеймс скорее всего расстроится, а вот мы точно нет, потому что по вторникам тут можно выбрать «свой» тако: с фасолью, с рваной свининой или с говядиной.

Не знаем, как тако сочетается с пенным, но факт остается фактом: в ресторане «Beerократия» готовят тако в трех вариациях. И, как говорил Маяковский, все такос хороши, выбирай на вкус: тако по-мексикански с рваной свининой, халапеньо, чили, маринованным перцем и клюквой, тако по-итальянски с уткой по-пекински, кинзой, проростками зелени и пряным соусом, или тако по-гречески с карамелизованным арахисом и беконом IPA. Ну, то есть, великий поэт такого, конечно не говорил. Но обязательно бы сказал, если б попробовал.

Титул «самый неожиданный тако» получает тако, который можно попробовать в кафе-магазине «Гастромания» – его здесь готовят с креветками и гуакамоле. Но главная неожиданность, разумеется, не в ингредиентах, а в том, что это мексиканское блюдо можно найти в меню заведения, которое специализируется на морепродуктах. Что ж, тем интереснее.

Последняя точка на нашей тако-карте появилась в результате нашей большой любви к команде «Культа Карго». Потому что формально пита со свининой – это, конечно, не тако. Но, если вы попробуете эту питу на лепешке из дровяной печи с рваной свининой, сыром чеддер и маринованными огурцами, у вас не поднимется рука бросить в нас камень. Просто потому, что обе руки будут заняты питой.



