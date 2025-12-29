Пермская актриса Катерина Шпица рассекретила свою беременность

Пермская актриса театра и кино Катерина Шпица поделилась в социальных сетях радостной новостью. Артистка вместе с супругом Русланом Пановым сообщили о беременности на видео: пара танцевала под песню из мультфильма «Ну погоди!» в костюме Деда Мороза и Снегурочки, а в финале продемонстрировала сюрприз.
«Вчера нарядили елочку и подумали, почему бы самим не нарядиться? И нам очень не терпелось спеть, потому что одному из нас уже очень хочется сменить гардероб», — прокомментировали видео Катерина Шпица и Руслан Панов.
Для Катерины Шпицы это будет второй ребенок. У нее есть старший сын, 13-летний Герман, от актера и каскадера Константина Адаева.
Кстати! В конце 2024 года мы рассказывали о другой известной пермячке, которая стала мамой — это Марина Федункив.
