Пермская актриса Катерина Шпица рассекретила свою беременность

«Вчера нарядили елочку и подумали, почему бы самим не нарядиться? И нам очень не терпелось спеть, потому что одному из нас уже очень хочется сменить гардероб», — прокомментировали видео Катерина Шпица и Руслан Панов.

Для Катерины Шпицы это будет второй ребенок. У нее есть старший сын, 13-летний Герман, от актера и каскадера Константина Адаева.

Кстати! В конце 2024 года мы рассказывали о другой известной пермячке, которая стала мамой — это Марина Федункив.

