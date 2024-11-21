СМИ: Марина Федункив впервые стала мамой

По данным СМИ, счастливое событие в семье Марины Федункив и ее мужа, итальянского бизнесмена Стефано Маджи, произошло еще в октябре. Теперь пара примеряет новые для себя роли. Марина Федункив тщательно скрывала свое положение, она стала все реже появляться на светских мероприятиях.

В этом году еще одна пермская актриса, также связанная с сериалом «Реальные пацаны», стала мамой: она родила сына.

Информационный обзор редакции.