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СМИ: Марина Федункив впервые стала мамой

Пермская шоувумен Марина Федункив впервые стала мамой. Как сообщает «СтарХит» со ссылкой на свои источники в окружении знаменитости, пол малыша тщательно скрывают.

Марина Федункив/соцсети

По данным СМИ, счастливое событие в семье Марины Федункив и ее мужа, итальянского бизнесмена Стефано Маджи, произошло еще в октябре. Теперь пара примеряет новые для себя роли. Марина Федункив тщательно скрывала свое положение, она стала все реже появляться на светских мероприятиях.

В этом году еще одна пермская актриса, также связанная с сериалом «Реальные пацаны», стала мамой: она родила сына.

Информационный обзор редакции.

Люди:
Марина Федункив

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