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Путешествия

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Два туристических автомаршрута Пермского края – номинанты премии Russian Traveler Awards 2026

Маршруты автомобильного туризма по Пермскому краю, «Очаровательная старина Пермского севера» и «НеобыЧАЙные истории земли Пермской», номинировали на Национальную туристическую премию Russian Traveler Awards 2026. 

Сайт губернатора и Правительства Пермского края

По данным регионального Центра развития туризма, автомаршрут «Очаровательная старина Пермского севера» длится четыре дня и проходит через Пермь, Губаху, Соликамск, Чердынь, Ныроб и Красновишерск, проезжая 850 километров. Путешествовать по нему можно в любое время года. 

Маршрут «НеобыЧАЙные истории земли Пермской» в 210 километров знакомит с купеческой и чайной историей края. Он затрагивает пермские и кунгурские достопримечательности, которые были частью Великого чайного пути в XVIII—XIX веках. Его остановки связаны с купцами-чаеторговцами, среди которых Михаил Грибушин — «чайный король России».

Голосование за оба маршрута проходит до 15 ноября на сайте премии. В других номинациях регион представлен еще двенадцатью объектами: осетровой фермой «ДоброFish», Пермскии центром, Пермской художественной галереей, Чердынью, посикунчиками, Обвинской росписью.

Также в списке номинантов: Музейная бухта в Хохловке, Камень Ветлан, Кунгурская керамика, фестиваль «Небесная ярмарка», Егошихинская долина и фестиваль GUBAHA X-FEST.

Прикамье в этом году — среди регионов-лидеров по количеству номинированных проектов. 

Мы также сообщали, что Пермская галерея взяла одну из наград конкурса «Музейный Олимп».

Информационный обзор редакции. 

 

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