Пермская галерея взяла одну из наград конкурса «Музейный Олимп»

Открытие нового здания галереи отметили наградой в номинации «Прорыв» конкурса «Музейный Олимп».

Галерея также была представлена также в категории «Выставка» с проектом «Распаковка». В этой номинации статуэтку получил Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно» и Кенозерский национальный парк (Архангельская область) за выставку «Свобода и глушь. От Кенозерья до Поморья».

Кто еще победил в конкурсе «Музейный Олимп» — 2026:

«Экспозиция» — «Флигель №1: семья - время – музей» Музея-заповедника Василия Поленова (Тульская область);

«Музей — детям» — Детский музейный центр «Лаборатория предмета» Архангельского краеведческого музея;

«Музейное событие» — проект музыкально-цифровой презентации храма Иоанна Предтечи «Преображая пространство» Ярославского музея-заповедника;

«Музеефикация современности» — музейный документальный спектакль-променад «Слышу дальнего вблизи» культурно-просветительского центра «Мир говорящих машин» (Хабаровск);

«Музейный шедевр» — возвращение в экспозицию Китайского зала Зубовского флигеля Екатерининского дворца Государственного музея-заповедника Царское Село (Санкт-Петербург).

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