На севере Пермского края открылась тропа на Ветлан

Организация призывает туристов соблюдать меры предосторожности при нахождении на лестнице и смотровых площадках.

Основная техника безопасности: держаться за поручни, не торопиться при подъеме и спуске, не перелазить через ограждения, не оставлять детей без присмотра и учитывать погодные условия — осенью ступени и настилы могут быть скользкими.

Ранее мы подробно рассказывали о тропе: ее планируемом обустройстве, количестве ступеней и даже финансировании.