На севере Пермского края открылась тропа на Ветлан

К скальному обнажению в природном парке «Пермский» на Вишере открыли тропу, передает Дирекция ООПТ Пермского края. Ее начали создавать прошлой осенью.
Организация призывает туристов соблюдать меры предосторожности при нахождении на лестнице и смотровых площадках.
Основная техника безопасности: держаться за поручни, не торопиться при подъеме и спуске, не перелазить через ограждения, не оставлять детей без присмотра и учитывать погодные условия — осенью ступени и настилы могут быть скользкими.
Ранее мы подробно рассказывали о тропе: ее планируемом обустройстве, количестве ступеней и даже финансировании.
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