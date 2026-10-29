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Урбанистика

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На севере Пермского края открылась тропа на Ветлан

К скальному обнажению в природном парке «Пермский» на Вишере открыли тропу, передает Дирекция ООПТ Пермского края. Ее начали создавать прошлой осенью.

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Организация призывает туристов соблюдать меры предосторожности при нахождении на лестнице и смотровых площадках.

Основная техника безопасности: держаться за поручни, не торопиться при подъеме и спуске, не перелазить через ограждения, не оставлять детей без присмотра и учитывать погодные условия — осенью ступени и настилы могут быть скользкими.

Ранее мы подробно рассказывали о тропе: ее планируемом обустройстве, количестве ступеней и даже финансировании.

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