В туристическом центре Кунгура появились мини-скульптуры пряничника, кузнеца и других ремесленников

В серию входят фигурки камнереза, пряничника, кузнеца, плотника, гончара и сапожника. Седьмая скульптура «Мечтатель» напоминает о временах, когда в Кунгуре работал собственный судостроительный завод. Спроектированные здесь пароходы ходили не только по рекам Сылва и Кама, но и по другим регионам России.

В пресс-службе министерства туризма рассказали, что серию бронзовых скульптур можно встретить в туристическом центре Кунгура. Планируется, что они станут частью уникального аудиогида, который будет интересен приезжим. Установка фигур — часть проекта «Кунгур — город мастеров», который стал победителем конкурсного отбора среди муниципалитетов. В рамках проекта планируется создать площадь площадью 100 гектаров.

