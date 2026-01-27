Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В туристическом центре Кунгура появились мини-скульптуры пряничника, кузнеца и других ремесленников

В Кунгуре установили скульптуры ремесленников — небольшие бронзовые фигуры на постаментах. Каждая из них символизирует ремесло, которое было распространено в городе.

Кунгурский округ/ВКонтакте
Кунгурский округ/ВКонтакте
Кунгурский округ/ВКонтакте
Кунгурский округ/ВКонтакте
Кунгурский округ/ВКонтакте
Кунгурский округ/ВКонтакте
Кунгурский округ/ВКонтакте

В серию входят фигурки камнереза, пряничника, кузнеца, плотника, гончара и сапожника. Седьмая скульптура «Мечтатель» напоминает о временах, когда в Кунгуре работал собственный судостроительный завод. Спроектированные здесь пароходы ходили не только по рекам Сылва и Кама, но и по другим регионам России.

В пресс-службе министерства туризма рассказали, что серию бронзовых скульптур можно встретить в туристическом центре Кунгура. Планируется, что они станут частью уникального аудиогида, который будет интересен приезжим. Установка фигур — часть проекта «Кунгур — город мастеров», который стал победителем конкурсного отбора среди муниципалитетов. В рамках проекта планируется создать площадь площадью 100 гектаров.

Информационный обзор редакции.

