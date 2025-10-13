Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Миниатюрные скульптуры ремесленников появятся в Кунгуре

В Кунгуре собираются установить серию бронзовых скульптур «Ремесленники». Их будет семь, высота каждой — около 30 см.

Кунгурский округ/ВКонтакте

Миниатюрные арт-объекты будет посвящен ремеслам, бытовавшим на Кунгурской земле. В пресс-службе министерства туризма Пермского края рассказали, что это будут скульптуры гончара, камнереза, сапожника, кузнеца, плотника, пряничника, а еще ремесленника-мечтателя.

Макеты мини-скульптур представил местный мастер Андрей Белёв. Они появятся в туристическом центре Кунгура, на создание которого в 2025 году выделили субсидии из бюджета Пермского края.

