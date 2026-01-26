К федеральному проекту «Розы Хутор» присоединился пермский курорт «Губаха»

В проекте участвуют 16 ведущих курортов России, среди них — всесезонный курорт «Губаха». В списке места от Дальнего Востока до Северного Кавказа, формирующие единую «зимнюю карту» катания. Условия для попадания в этот лист строгие: у курорта должны быть безопасные хорошо подготовленные трассы, включая детские, профессиональные программы обучения катанию, комфортная зона для семейного отдыха. «Участие в проекте становится своего рода знаком качества для домашних курортов, где будут кататься дети: при формировании списка курортов-партнеров "Роза Хутор" ориентировался на строгие критерии, подтверждающие высокий уровень инфраструктуры и качества катания», — отметили в пресс-службе «Розы Хутор».

Новый проект объединит и профессиональное сообщество горнолыжной отрасли страны: планируется, что российские курорты будут работать совместно с «Розой Хутор» по обмену опытом в вопросах эксплуатации, инфраструктурного развития курортов, приема гостей.

Кстати! Пермский край получил рекордное количество наград (за свою историю!) во Всероссийской премии «Маршруты года» — 2025.

