Пермский край получил рекордное количество наград (за свою историю!) во Всероссийской премии «Маршруты года» — 2025

Первое место за лучшую идею маршрута получил проект «Горнозаводская цивилизация Прикамья»: он проходит по пяти территориям и рассказывает о Строгановых, Голицыных, Шуваловых, Шаховских, Лазаревых, с которых начиналась промышленная история региона.

В номинации «Лучшее мобильное приложение для туристов» победил медиагид «Пермь.Здесь», в котором собраны маршруты для прогулок, факты из истории города и аудиогид о достопримечательностях.

Гран-при в номинации «Лучший этнографический маршрут» у проекта «На 100-летие Коми-Пермяцкого округа: от вершины Пармы до истока Камы». Он рассказывает о языке, фольклора и ремеслах. Еще один главный приз у Пермского края в номинации «Лучшая экскурсия в городе» у «Культурных маршрутов Перми»

«Эшелон Победы» занял второе место как лучший военно-исторический маршрут: это экскурсия на «Финисте» по Пермскому кольцу, включающая историю заводов в годы Великой Отечественной войны.

Информационный обзор редакции. 6+