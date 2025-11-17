Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Путешествия

Пермский край получил рекордное количество наград (за свою историю!) во Всероссийской премии «Маршруты года» — 2025

Объявлены победители XII Всероссийской премии «Маршрут года — 2025». В финале, который прошел в выходные в ПДНТ «Губерния», представили 360 проектов. У Перми и Пермского края 16 побед, в том числе семь Гран-при — и это рекорд за всю историю участия.

#РоссияВдохновляетНаПутешествия/Telegram

Первое место за лучшую идею маршрута получил проект «Горнозаводская цивилизация Прикамья»: он проходит по пяти территориям и рассказывает о Строгановых, Голицыных, Шуваловых, Шаховских, Лазаревых, с которых начиналась промышленная история региона.

В номинации «Лучшее мобильное приложение для туристов» победил медиагид «Пермь.Здесь», в котором собраны маршруты для прогулок, факты из истории города и аудиогид о достопримечательностях.

Гран-при в номинации «Лучший этнографический маршрут» у проекта «На 100-летие Коми-Пермяцкого округа: от вершины Пармы до истока Камы». Он рассказывает о языке, фольклора и ремеслах. Еще один главный приз у Пермского края в номинации «Лучшая экскурсия в городе» у «Культурных маршрутов Перми»

«Эшелон Победы» занял второе место как лучший военно-исторический маршрут: это экскурсия на «Финисте» по Пермскому кольцу, включающая историю заводов в годы Великой Отечественной войны.

Информационный обзор редакции. 6+

