Трехдневное путешествие по Коми-Пермяцкому округу получило Гран-при премии «Маршрут года»

Проект «На 100-летие Коми-Пермяцкого округа: от вершины Пармы до истока Камы» получил Гран-при в номинации «Лучший этнографический маршрут». Он опередил участников из Башкортостана и Ростовской области. Всего в конкурсе было представлено 360 проектов из 59 регионов России и Республики Беларусь.

В пресс-службе министерства по делам Коми-Пермяцкого округа рассказали, что маршрут занимает три дня и проходит по ключевым точкам Коми-Пермяцкого округа: Кудымкар, Пармайлово, Коса и Гайны, а также нескольким населенным пунктам Удмуртии. Он включает посещение музеев, в том числе в деревне Пармайлово, мастер-классы и экскурсии. Представители туроператора «Медвежий тракт», создавшие маршрут, рассказали, что в следующем году намерены доработать проект, сделав его более насыщенным.

Кстати, Пермский край получил Гран-при в номинации «Регион культурно-познавательного туризма» V Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства».

