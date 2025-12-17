Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Поделиться:

Пермский край получил Гран-при премии «Регионы туризма и гостеприимства»

Несколько наград V Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства» завоевал Пермский край. 14 декабря в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония награждения финалистов.

Пресс-служба министерства туризма Пермского края

Пермский край получил Гран-при в номинации «Регион культурно-познавательного туризма», а также вторые места в категориях «Регион детского туризма» и «Регион научно-популярного туризма».

Всего в финал вышли 56 регионов, которые состязались в 23 номинациях. Рейтинг победителей был сформирован на основании предложений от организаторов профессиональных конкурсов, рейтингов, профильных объединений, а также членов попечительского совета и жюри премии.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: