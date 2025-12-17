Пермский край получил Гран-при премии «Регионы туризма и гостеприимства»

Пермский край получил Гран-при в номинации «Регион культурно-познавательного туризма», а также вторые места в категориях «Регион детского туризма» и «Регион научно-популярного туризма».

Всего в финал вышли 56 регионов, которые состязались в 23 номинациях. Рейтинг победителей был сформирован на основании предложений от организаторов профессиональных конкурсов, рейтингов, профильных объединений, а также членов попечительского совета и жюри премии.

