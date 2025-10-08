Все на завод! Выбрали десять маршрутов для промышленного туризма от производства кукурузных палочек до создания человекоподобных роботов

Все на завод! Не работать, а смотреть, как это делают другие: собирают рессоры, выращивают рыб(ов), делают кукурузные палочки — это явление называется промышленный туризм. И с каждым годом он становится все популярнее: в 2024 году производства в России посетили свыше 2 млн туристов — на 50% больше, чем в 2022-м. Редакция «Прм.Собака.ru» выбрала несколько маршрутов для промышленного туризма в Пермском крае.
Одно из старейших предприятий города — Пермская кондитерская фабрика — показывает, как производятся любимые с детства сладости. Узнаем историю первой конфетной фабрики на Урале и в Сибири, смотрим, как свежие конфеты обливаются шоколадной глазурью, пекутся вафли и нарезаются пастилки. Спойлер: дегустация предусмотрена!
Известная во всем мире пермская компания «Промобот» — не только повод для гордости, но и возможность заглянуть в будущее. Идем по маршруту изготовления робота от детали до тестирования и настройки и дивимся сходству с человеком. С роботами можно пообщаться и узнать ответ на извечный вопрос: когда будет восстание машин?
Чусовской ОМК представляет туристический маршрут, где можно посмотреть на процесс производства заготовок для автомобильных рессор. Увидим, как раскаленный до 900 градусов металл видоизменяется прямо на глазах, а потом, как полученная заготовка отправляется на термическую обработку в цех, где стальные полосы закаляют, собирают в готовые рессоры, окрашивают и хранят на современном цифровом складе.
На ПЦБК отправляемся, чтобы познакомиться с предприятием, работающим по принципу экономики замкнутого цикла. Увидим, как производят бумагу и картон, изучим все стадии подготовки сырья от заготовки древесины до переработки макулатуры (экологично!), а также узнаем, как появляется целлюлоза и какими бывают гофроящики.
Экскурсия на фабрику «Кукурузный мир» порадует и детей, и взрослых. Узнаем о том, как вообще «царица полей» оказалась в России и как производят кукурузные палочки. Также смотрим производственный цех с экструдерами и дражировочными линиями для производства сладких и соленых палочек, мельницей для производства сахарной пудры, упаковочными машинами.
Едем в гости к пчелам на завод «Тенториум Руланд», где из продуктов прополиса, перги, пыльцы, воска и других продуктов пчеловодства делают питательные композиции, эликсиры, косметические средства. На экскурсии покажут медовые и прополисные трубопроводы длиной 4,5 км и систему управления производством с командного диспетчерского пульта, а еще отведут в лабораторию, где проводят исследования качества каждой партии сырья и готовой продукции.
В Кунгуре знакомимся с древнейшим ремеслом — гончарным делом и его историей. На предприятии «Кунгурская керамика» рассказывают, как добывают сырье на карьере, показывают разработку эскизов коллекций и создание, обжиг и роспись самих керамических изделий. С восторгом смотрим на медитативную работу гончара и «сердце» завода — восемнадцатиметровую туннельную печь.
Показывают рыбов и как их выращивают на ферме «ДоброFish». Во время экскурсии знакомимся с профессией ихтиолога, узнаем, как выращивают осетровых от малька до взрослой особи и как получают черную икру.
Не провожаем, а встречаем корабли на Пермской судоверфи — единственном судостроительном предприятии на Урале. Кстати, в прошлом году оно попало в топ проектов российского промышленного туризма. На экскурсии расскажут, как зародилось судостроение в Пермском крае, проведут в производственные цеха и покажут, как строят суда и плавучие объекты.
Путешествуем в детство на Краснокамской фабрике деревянной игрушки. На экскурсии по предприятию можно увидеть, как большое бревно поэтапно превращается в маленькую деталь, которая со временем станет частью игрушки. Покажут все процессы: от строгания и торцовки до росписи и сборки.
