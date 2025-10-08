Все на завод! Выбрали десять маршрутов для промышленного туризма от производства кукурузных палочек до создания человекоподобных роботов

Одно из старейших предприятий города — Пермская кондитерская фабрика — показывает, как производятся любимые с детства сладости. Узнаем историю первой конфетной фабрики на Урале и в Сибири, смотрим, как свежие конфеты обливаются шоколадной глазурью, пекутся вафли и нарезаются пастилки. Спойлер: дегустация предусмотрена!

Известная во всем мире пермская компания «Промобот» — не только повод для гордости, но и возможность заглянуть в будущее. Идем по маршруту изготовления робота от детали до тестирования и настройки и дивимся сходству с человеком. С роботами можно пообщаться и узнать ответ на извечный вопрос: когда будет восстание машин?

Чусовской ОМК представляет туристический маршрут, где можно посмотреть на процесс производства заготовок для автомобильных рессор. Увидим, как раскаленный до 900 градусов металл видоизменяется прямо на глазах, а потом, как полученная заготовка отправляется на термическую обработку в цех, где стальные полосы закаляют, собирают в готовые рессоры, окрашивают и хранят на современном цифровом складе.