Путешествия

В 2026 году появятся прямые рейсы из Перми в Краснодар

Росавиация опубликовала список субсидируемых маршрутов в 2026 году. В нем 12 направлений из Перми, среди них есть новое — полеты в Краснодар.

Летная программа в Краснодар должна продлиться с 1 января по 31 декабря 2026 года. Ее будут финансировать правительства обоих регионов практически в равных долях. В летний период, с 1 мая по 30 сентября, траты на полеты на 95% будут лежать на бюджете Пермского края. Прямые рейсы из Перми в Краснодар будет выполнять авиакомпания «Азимут» два раза в неделю на самолетах Sukhoi Superjet 100.

В списке субсидируемых рейсов из Перми в 2026 году также Казань, Казань, Калининград, Когалым, Махачкалу, Минводы, Нарьян-Мар, Нижневартовск, Новосибирск, Самару, Сургут, Усинск.

