Путешествия

Всесезонный курорт «Губаха» стал лауреатом премии «Горы России» в двух номинациях

Объявлены победители национальной премии «Горы России» — 2025, церемония награждения прошла 14 ноября в Москве. В числе лауреатов — всесезонный курорт «Губаха».

Пресс-служба курорта «Губаха»

Туристические объекты были представлены в 24 номинациях, восемь из них были общероссийскими. «Губаха» завоевал две награды. Горнолыжный курорт назвали лучшим в Приволжском федеральном округе, а коттеджи «На вершине» взяли награду как лучший в России отель горнолыжного курорта Приволжского федерального округа».

Также «Губаха» попала в список-лидеров в номинации «Самый событийный курорт России», первое место досталось «Шергешу». Лучшим в России горнолыжным курортом стал «Архыз».

Недавно мы рассказывали о том, что два пермских маршрута попали в российский каталог путешествий для автотуризма.

Информационный обзор редакции.

