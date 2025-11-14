Всесезонный курорт «Губаха» стал лауреатом премии «Горы России» в двух номинациях

Туристические объекты были представлены в 24 номинациях, восемь из них были общероссийскими. «Губаха» завоевал две награды. Горнолыжный курорт назвали лучшим в Приволжском федеральном округе, а коттеджи «На вершине» взяли награду как лучший в России отель горнолыжного курорта Приволжского федерального округа».

Также «Губаха» попала в список-лидеров в номинации «Самый событийный курорт России», первое место досталось «Шергешу». Лучшим в России горнолыжным курортом стал «Архыз».

Недавно мы рассказывали о том, что два пермских маршрута попали в российский каталог путешествий для автотуризма.

