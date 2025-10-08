Два пермских маршрута попали в российский каталог путешествий для автотуризма

Первый маршрут «Очаровательная старина Пермского севера», его протяженность более 700 км, а время путешествия в пути 4 дня. Он охватывает набережную Перми, музей «Хохловка», курорт «Губаха», подвесной мост через реку Косьва и декорации к фильму «Сердце Пармы», горы Полюд и Ветлан, Помяненный камень, Чердынский краеведческий музей, Троицкий холм и Ныроб.

Еще один маршрут — «Медвежий тракт» — занимает пять дней и включает в себя путь из Ярославля в Пермь, который растянулся на 1320 км. Он проходит через Туношну, Некрасовское, Кострому, Судиславль, Макарьев, Киров и заканчивается в деревне Гора Пермского края.

