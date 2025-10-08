Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Поделиться:

Два пермских маршрута попали в российский каталог путешествий для автотуризма

Опубликован большой каталог автомобильных туристических маршрутов по России. Он охватывает 109 направлений и 62 региона России. В него попали два маршрута, проходящие через Пермский край.

Пресс-служба министерства туризма Пермского края

Первый маршрут «Очаровательная старина Пермского севера», его протяженность более 700 км, а время путешествия в пути 4 дня. Он охватывает набережную Перми, музей «Хохловка», курорт «Губаха», подвесной мост через реку Косьва и декорации к фильму «Сердце Пармы», горы Полюд и Ветлан, Помяненный камень, Чердынский краеведческий музей, Троицкий холм и Ныроб. 

Еще один маршрут — «Медвежий тракт» — занимает пять дней и включает в себя путь из Ярославля в Пермь, который растянулся на 1320 км. Он проходит через Туношну, Некрасовское, Кострому, Судиславль, Макарьев, Киров и заканчивается в деревне Гора Пермского края.

Информационный обзор редакции. 16+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: