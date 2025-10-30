Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Путешествия

В Ильинском муниципальном округе вводится туристический налог

Депутаты думы Ильинского муниципального округа приняли решение о введении туристического налога. Нововведение коснется организаций и индивидуальный предпринимателей, предоставляющих услуги временного проживания, включая гостиницы, отели и хостелы. Информация об этом появилась в телеграм-канале «На местах».

unsplash.com

Согласно утвержденному решению, ставка налога будет вводиться поэтапно. В 2026 году она составит 1% от стоимости услуг по размещению, в 2027 году вырастет до 2%, в 2028 году — до 3%, в 2029 году — до 4%, а с 1 января 2030 года достигнет 5%.

Администрация округа также определила льготные категории граждан, которые будут освобождены от уплаты налога. В их число вошли несовершеннолетние, члены семей участников СВО, а также местные жители, временно проживающие в гостиницах на территории своего округа.

По предварительным расчетам местных властей, за первые три года действия нового сбора бюджет Ильинского округа пополнится более чем на 300 тысяч рублей.

Ранее о введении туристического налога объявили в Лысьве, Добрянке, Нытве и Чусовом. А с 1 января 2025 года аналогичный сбор действует в десяти других регионах Пермского края, включая Пермь, Соликамск, Губаху, Кунгур и Березники.

