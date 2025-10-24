Туристический налог вводят еще в двух городах Пермского края

Туристический налог вводят в Лысьве и в Добрянке. Его будут собирать с организаций и физлиц (в том числе ИП), которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях и хостелах.

В Добрянском округе в 2026 и 2027 году туристический налог составит 2% от стоимости услуг по размещению, до 2030 года он будет постепенно повышаться, пока не достигнет 5%. В Лысьве сбор составит 2% в 2026 году, а к 2029-му вырастет до 5%.