Путешествия

Туристический налог вводят еще в двух городах Пермского края

Вслед за Нытвой еще в двух территориях Пермского края собираются ввести туристический налог. Соответствующие решения были приняты депутатами местных дум, сообщает телеграм-канал «На местах».

Зори Плюс

Туристический налог вводят в Лысьве и в Добрянке. Его будут собирать с организаций и физлиц (в том числе ИП), которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях и хостелах.

В Добрянском округе в 2026 и 2027 году туристический налог составит 2% от стоимости услуг по размещению, до 2030 года он будет постепенно повышаться, пока не достигнет 5%. В Лысьве сбор составит 2% в 2026 году, а к 2029-му вырастет до 5%.

