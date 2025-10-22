Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Туристический налог собираются ввести и в Нытве

Туристический налог собираются ввести на территории еще одного муниципалитета в Пермском крае — в Нытве. Такое решение приняли депутаты местной думы, сообщает телеграм-канал «На местах».

По подсчетам администрации Нытвы, туристический налог каждый год сможет приносить в местный бюджет до 310 тыс. руб. Платить его будут компании и физические лица, которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах. Размер туристического налога — 1% от стоимости услуг по размещению.

Отметим, что туристический налог в Пермском крае действует также в Красновишерском и Соликамском городских округах, в Перми, в Губахинском, Кунгурском, Горнозаводском, Березниковском, Чердынском, Краснокамском, Кочевском муниципальных округах.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента "Точка Ру"» Все права защищены.
