Туристический налог собираются ввести и в Нытве

По подсчетам администрации Нытвы, туристический налог каждый год сможет приносить в местный бюджет до 310 тыс. руб. Платить его будут компании и физические лица, которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах. Размер туристического налога — 1% от стоимости услуг по размещению.

Отметим, что туристический налог в Пермском крае действует также в Красновишерском и Соликамском городских округах, в Перми, в Губахинском, Кунгурском, Горнозаводском, Березниковском, Чердынском, Краснокамском, Кочевском муниципальных округах.