Известно, где в Перми установили таблички с «оживающими» туристическими объектами

Используемые AR-технологии накладывают цифровую информацию (изображения, 3D-модели, текст, видео) на объекты в режиме реального времени. В пресс-службе администрации Перми рассказали, что таблички появились в трех местах — на Соборной площади, центральной набережной и эспланаде.

Отметим, что подобные таблички появились в туристических местах Пермского края. Например, в Кудымкаре можно увидеть ожившего Кудым-Оша, в Чердыни — древний Кремль таким, какой он был в XVI веке.

Информационный обзор редакции.