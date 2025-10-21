Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Известно, где в Перми установили таблички с «оживающими» туристическими объектами

В Перми появились уголки «Живой истории»: на популярных туристических локациях установили таблички с дополненной реальностью.

Пресс-служба администрации Перми

Используемые AR-технологии накладывают цифровую информацию (изображения, 3D-модели, текст, видео) на объекты в режиме реального времени. В пресс-службе администрации Перми рассказали, что таблички появились в трех местах — на Соборной площади, центральной набережной и эспланаде.

Отметим, что подобные таблички появились в туристических местах Пермского края. Например, в Кудымкаре можно увидеть ожившего Кудым-Оша, в Чердыни — древний Кремль таким, какой он был в XVI веке.

Информационный обзор редакции.

