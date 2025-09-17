Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кудым-Ош и чердынский Кремль: туристические локации «оживили» дополненной реальностью

На туристических объектах в Пермском крае появилась дополненная реальность. На специальных конструкциях установили таблички с QR-кодами, активирующие эту функцию.

Пресс-служба министерства туризма Пермского края
Перейдя по QR-коду, можно увидеть цифровые изображения, 3D-модели, текст, видео прямо на туристическом объекте в режиме реального времени. Список мест, которые можно «оживить», пока небольшой: есть декорации к «Сердцу Пармы» в Губахе, музей «Усолье Строгановское» в Березниках, визит-центр в Красновишерске, берег реки Усолка в Соликамске.

В пресс-службе министерства туризма по Пермскому краю рассказали, что на набережной в Перми можно увидеть, как по Каме «плывут» пароходы и теплоходы разных исторических эпох, в Кудымкаре — легендарного богатыря Кудым-Оша, в Чердыни — древний Кремль таким, какой он был в XVI веке.

Информационный обзор редакции.

