Курорт «Губаха» получил награду Всероссийской премии SKI BUSINESS AWARDS 2025

Всесезонный курорт стал победителем в номинации «Лучшее событие на горнолыжном курорте». Летом в «Губахе» проводили разные фестивали, в их числе кулачные бои NIGHT GU FIGHT на вершине курорта, музыкальный open-air SUMMER GU FEST, мотогонки HARD ENDURO «Затерянный мир GU» и другие. В пресс-службе «Губахи» рассказали, что в сезоне 2025/2026 планируют провести лыжный марафон Gubaha Ski, Kids Games, GUBAHA JIBB CONTEST, Масленица, соревнования «Я – фрирайдер», гонки на лопатах и тематические выходные для мужчин и женщин.

Всероссийскую премию SKI BUSINESS AWARDS 2025 также получили «Роза Хутор» (в трех номинациях), компания Fun&Sun, «Красная Поляна». В этом году на конкурсе было вручено более 60 наград в категориях: горнолыжные комплексы, производители оборудования, отели, рестораны и персоналии.

