Известно, когда собираются возобновить авиасообщение с вьетнамским курортом

Из Перми собираются запустить чартерные рейсы на вьетнамский курорт Нячанг. Летная программа стартует 24 ноября.

Международный аэропорт Пермь (Большое Савино)/Telegram

В пресс-службе Большого Савино рассказали, что рейсы из Перми в аэропорт город Камрань (находится в 30 минутах от Нячанга) планирует запустить авиакомпания AZUR air. Частота вылетов — раз в 12 дней, а время в пути составит около девяти часов.

Недавно мы рассказывали, что летную программу в Минск завершили раньше времени. Но ее пообещали вернуть в 2026 году.

Информационный обзор редакции.

