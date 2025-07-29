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Путешествия

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Два пермских предприятия попали в топ проектов для промышленного туризма

Две экскурсии, которые проводят в Перми, попали в топ проектов 2025 года российского промышленного туризма. Вместе с ними в этом списке предприятия «Северсталь», кондитерская фабрика «Победа», «Свеза Тюмень».

Пресс-служба министерства туризма Пермского края

В пресс-службе министерства туризма Пермского края рассказали, что экскурсии на фабрику кукурузных палочек «КуМир» и «Пермскую судоверфь» попали в число победителей АСИ «Открытая промышленность» по итогам участия в акселерационной программе. 

«КуМир» входит в число самых посещаемых в Пермском крае: на промышленной площадке фабрики в 2024 году побывало более 5 тыс. туристов. «Пермскую судоверфь» в рамках программы промышленного туризма посетило более 2 тыс. человек, а еще это место каждый год становится площадкой для фестиваля «Причал».

Недавно мы делились результатами исследования о путешествиях по России: совершать их по два-три раза в год собирается треть пермяков.

Информационный обзор редакции.

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