Два пермских предприятия попали в топ проектов для промышленного туризма

В пресс-службе министерства туризма Пермского края рассказали, что экскурсии на фабрику кукурузных палочек «КуМир» и «Пермскую судоверфь» попали в число победителей АСИ «Открытая промышленность» по итогам участия в акселерационной программе.

«КуМир» входит в число самых посещаемых в Пермском крае: на промышленной площадке фабрики в 2024 году побывало более 5 тыс. туристов. «Пермскую судоверфь» в рамках программы промышленного туризма посетило более 2 тыс. человек, а еще это место каждый год становится площадкой для фестиваля «Причал».

Недавно мы делились результатами исследования о путешествиях по России: совершать их по два-три раза в год собирается треть пермяков.

Информационный обзор редакции.