Появилась табличка, подтверждающая, что Чердынь — один из самых красивых городков России

Чердынь официально признали одним из самых красивых городков России. В историческом центре установили соответствующий щит с эмблемой Ассоциации самых красивых деревень и городков России.
В марте 2025 года Чердынь приняли в эту Ассоциацию, в ней также состоят Суздаль, Старая Ладога, Великий Устюг и другие населенные пункты с выдающимся историко-культурным и природным наследием.
На сайте Ассоциации указано, что в число ее сертифицированных участников из Пермского края входят также Кын и Усолье.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)