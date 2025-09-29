Появилась табличка, подтверждающая, что Чердынь — один из самых красивых городков России

В марте 2025 года Чердынь приняли в эту Ассоциацию, в ней также состоят Суздаль, Старая Ладога, Великий Устюг и другие населенные пункты с выдающимся историко-культурным и природным наследием.

На сайте Ассоциации указано, что в число ее сертифицированных участников из Пермского края входят также Кын и Усолье.

Информационный обзор редакции.