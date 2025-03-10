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Чердынь признали одним из самых красивых провинциальных городков

Чердынь примут в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России. Она объединяет населенные пункты с выдающимся историко-культурным и природным наследием. К ним относятся, например, Суздаль, Старая Ладога, Великий Устюг.

Как уточнили в пресс-службе министерства туризма Пермского края, сертификат о вступлении Чердыни в Ассоциацию самых красивых городков и деревень России вручат 13-14 марта во время Пермского экономического конгресса.

На сайте Ассоциации указано, что в число ее сертифицированных участников из Пермского края входят также Кын и Усолье.

Информационный обзор редакции.

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