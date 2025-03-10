Чердынь признали одним из самых красивых провинциальных городков

Как уточнили в пресс-службе министерства туризма Пермского края, сертификат о вступлении Чердыни в Ассоциацию самых красивых городков и деревень России вручат 13-14 марта во время Пермского экономического конгресса.

На сайте Ассоциации указано, что в число ее сертифицированных участников из Пермского края входят также Кын и Усолье.

Информационный обзор редакции.