Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Поделиться:

На набережной Камы появился красный киоск «Москва»: выяснили, что там

На набережной Камы в Перми появился красный киоск с надписью «Москва». Как выяснила редакция «Прм.Собака.ru», это поп-ап магазин одного из столичных сервисов по онлайн-бронированию путешествий — проекта офиса по развитию туризма и гостеприимства Москвы

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Поп-ап магазин работает как туристско-информационный центр: в нем рассказывают о мероприятиях и экскурсиях, которые проводят в Москве. Планируется, что он останется на набережной несколько дней. Одним из первых в нем побывал зампредседателя правительства Дмитрий Самойлов.

Кстати, в Пермь на несколько дней приедет выставочно-экспозиционный комплекс «Поезд Победы «Молотов». Он остановится на Перми II.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: