На набережной Камы появился красный киоск «Москва»: выяснили, что там

На набережной Камы в Перми появился красный киоск с надписью «Москва». Как выяснила редакция «Прм.Собака.ru», это поп-ап магазин одного из столичных сервисов по онлайн-бронированию путешествий — проекта офиса по развитию туризма и гостеприимства Москвы
Поп-ап магазин работает как туристско-информационный центр: в нем рассказывают о мероприятиях и экскурсиях, которые проводят в Москве. Планируется, что он останется на набережной несколько дней. Одним из первых в нем побывал зампредседателя правительства Дмитрий Самойлов.
Кстати, в Пермь на несколько дней приедет выставочно-экспозиционный комплекс «Поезд Победы «Молотов». Он остановится на Перми II.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)