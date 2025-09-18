Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Уикенд

«Поезд Победы "Молотов"» снова приедет в Пермь

В выходные, 20 и 21 сентября, в Пермь снова прибудет выставочно-лекционный комплекс «Поезд Победы "Молотов"». Уникальный железнодорожный состав остановится на Перми II.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

«Поезд Победы "Молотов"» состоит из аутентичных железнодорожных вагонов времен Великой Отечественной войны, среди них — единственные в России сохранившиеся вагоны эвакопоезда. В комплекс также входят цистерна для ГСМ, платформа с промышленными станками, Мотовилихинскими пушками А-19 и МЛ-20 и бронеплатформа ОБ-3. 

В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что экспозиция посвящена уральским ученым и инженерам, их исследованиям и разработкам. «Поезд Победы "Молотов"» демонстрирует развитие промышленности Прикамья в годы Великой Отечественной войны и служит важным источником информации о подвиге жителей.

«Поезд Победы "Молотов"» курсирует по Пермскому краю с мая 2025 года. за это время он побывал в 13 муниципалитетах.

Информационный обзор редакции.6+

