«Поезд Победы "Молотов"» снова приедет в Пермь

«Поезд Победы "Молотов"» состоит из аутентичных железнодорожных вагонов времен Великой Отечественной войны, среди них — единственные в России сохранившиеся вагоны эвакопоезда. В комплекс также входят цистерна для ГСМ, платформа с промышленными станками, Мотовилихинскими пушками А-19 и МЛ-20 и бронеплатформа ОБ-3.

В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что экспозиция посвящена уральским ученым и инженерам, их исследованиям и разработкам. «Поезд Победы "Молотов"» демонстрирует развитие промышленности Прикамья в годы Великой Отечественной войны и служит важным источником информации о подвиге жителей.

«Поезд Победы "Молотов"» курсирует по Пермскому краю с мая 2025 года. за это время он побывал в 13 муниципалитетах.

Информационный обзор редакции.6+