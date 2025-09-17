Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Поделиться:

Фонтанчик с питьевой водой появится в Большом Савино

В пермском аэропорту Большое Савино собираются установить бесплатный питьевой фонтанчик. Такие появятся в воздушных гаванях России, среди них: Новосибирск, Астрахань, Волгоград, Элиста. Всего планируется установить более 30 фонтанчиков.

Новапорт Холдинг/Telegram

В пресс-службе Росавиации рассказали, что питьевая вода будет проходить очистку трехступенчатыми фильтрами. Начать установку фонтанчиков в аэропортах собираются в сентябре.

«Эта инициатива является ответом на растущее внимание в проблеме доступности питьевой воды в общественных пространствах, особенно в зонах повышенного пассажиропотока, где стоимость бутилированной воды обычно достаточно высока», — рассказали в пресс-службе сети «Новапорт Холдинг».

Ранее мы рассказывали о том, что в пермском аэропорту появилась полка для буккроссинга.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: