Фонтанчик с питьевой водой появится в Большом Савино

В пресс-службе Росавиации рассказали, что питьевая вода будет проходить очистку трехступенчатыми фильтрами. Начать установку фонтанчиков в аэропортах собираются в сентябре.

«Эта инициатива является ответом на растущее внимание в проблеме доступности питьевой воды в общественных пространствах, особенно в зонах повышенного пассажиропотока, где стоимость бутилированной воды обычно достаточно высока», — рассказали в пресс-службе сети «Новапорт Холдинг».

