Фонтанчик с питьевой водой появится в Большом Савино

В пермском аэропорту Большое Савино собираются установить бесплатный питьевой фонтанчик. Такие появятся в воздушных гаванях России, среди них: Новосибирск, Астрахань, Волгоград, Элиста. Всего планируется установить более 30 фонтанчиков.
В пресс-службе Росавиации рассказали, что питьевая вода будет проходить очистку трехступенчатыми фильтрами. Начать установку фонтанчиков в аэропортах собираются в сентябре.
«Эта инициатива является ответом на растущее внимание в проблеме доступности питьевой воды в общественных пространствах, особенно в зонах повышенного пассажиропотока, где стоимость бутилированной воды обычно достаточно высока», — рассказали в пресс-службе сети «Новапорт Холдинг».
