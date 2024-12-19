В аэропорту появилась полка для буккросинга

На полке можно найти произведения классической литературы, научные издания, детские книги и рассказы. Любой пассажир может скоротать время ожидания, взяв на время любую из книг. Можно обменять ее на издание из своей домашней библиотеки, освободив полки и дав книге новую жизнь.

«Несмотря на популярность акции, полка в аэропорту Перми уже почти пустая: книги находят своих новых читателей быстрее, чем их приносят обратно. Чтобы поддержать эту инициативу, мы призываем пассажиров приносить свои книги и делиться ими с другими», — рассказали в пресс-службе министерства транспорта.

Официальное сообщение пресс-службы министерства транспорта Пермского края.