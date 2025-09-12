Пермский край попал в ТОП-10 популярных направлений для оздоровительного отдыха

Пермский край оказался на седьмом месте рейтинга. Чаще всего в местные санатории приезжают на шесть дней, средняя стоимость пребывания одной ночи составляет около 7,2 тыс. рублей.

Самыми популярными местами для оздоровительного осеннего туризма стали санатории в Краснодарском и Ставропольских краях, а также в Крыму. Средняя стоимость ночи в них составляет 11-15 тыс. рублей, причем отдых в Ставрополье стоит дороже.

В десятку популярных направлений для оздоровительного туризма осенью 2025 года также вошли Московская область, Ивановская, Костромская, Курганская, Воронежская области и республика Татарстан.

Недавно мы рассказывали о том, что треть пермяков собираются путешествуют по России два-три раза в год.

