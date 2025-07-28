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Треть пермяков собираются путешествуют по России два-три раза в год

Более 70% жителей Пермского края собираются в этом году отдыхать на территории РФ. Треть из них — не по одному разу. Данными поделились в центре аналитики и исследований МТС AdTech.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Больше половины пермяков (57%) предпочитают одно путешествие по России, 35% опрошенных обычно планируют от двух до трех путешествий, 5% готовы на отдых от трех до пяти раз в год. Чаще всего жители Пермского края выбирают поездки на 5-10 дней (24%) и более 10 дней (21%).

Каждый третий пермяк предпочитает ездить в путешествия с мужем или женой, каждый четвертый берет в поездки друзей и 20% — детей. 19% опрошенных путешествуют соло. По данным исследования, чаще это беби-бумеры (с 1946 по 1964 года).

Ранее мы рассказывали о том, что в Пермском крае за год возросла популярность этнографического туризма.

Информационный обзор редакции.

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