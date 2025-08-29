Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Дополнительные рейсы в Анталью собираются запустить осенью

С сентября полетов из Перми в Анталью станет больше. Авиакомпания собирается добавить дополнительные рейсы по этому направлению — их будет четыре в неделю.

В расписании прибавится еще один рейс по воскресеньям. В пресс-службе авиакомпании Azur air рассказали, что изменится и тип воздушного судна — общее количество кресел вырастет более чем на 40%. Такие же дополнительные рейсы в Анталью осенью введут из Екатеринбурга, Казани, Самары, Уфы и Челябинска.

Прямые рейсы из Перми в Анталью есть в расписании пермского аэропорта до конца октября. Отметим, что летную программу в Египет и в Азербайджан продлили до весны 2026 года.

