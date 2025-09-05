Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Поделиться:

Еще одна авиакомпания осенью запустит прямые рейсы в Египет

Осенью количество прямых рейсов из Перми в Египет увеличится. Еще одна авиакомпания намерена начать перелеты на курорт в Шарм-эль-Шейх.

Shutterstock

Египетский авиаперевозчик Sky Vision Airlines собирается запустить прямые чартерные рейсы с 20 сентября, сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». Летная программа должна продлиться месяц.

Отметим, что сейчас в Египет из Перми летает несколько авиакомпаний: в Шарм-эль-Шейх — AlMasria и Air Cairo, с октября к ним присоединится «Россия», в Хургаду — AlMasria и «Россия».

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: