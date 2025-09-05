Еще одна авиакомпания осенью запустит прямые рейсы в Египет

Египетский авиаперевозчик Sky Vision Airlines собирается запустить прямые чартерные рейсы с 20 сентября, сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». Летная программа должна продлиться месяц.

Отметим, что сейчас в Египет из Перми летает несколько авиакомпаний: в Шарм-эль-Шейх — AlMasria и Air Cairo, с октября к ним присоединится «Россия», в Хургаду — AlMasria и «Россия».

