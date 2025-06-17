Чартерные рейсы на египетские курорты продлили

Полеты до Хургады планируют оставить в расписании пермского аэропорта до 1 августа, до Шарм-эш-Шейх — до 29 июля. Время в пути составляет около шести часов. На сайте туристического агрегатора Tourvisor, полетная программа авиакомпании должна действовать до марта 2026 года.

Недавно мы рассказывали о том, что власти Пермского края задумались о запуске прямых рейсов из Перми в Сухум.

Информационный обзор редакции.