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Чартерные рейсы на египетские курорты продлили

Чартерные рейсы из Перми на египетские курорты продлили. Авиакомпания AlMasria Universal Airlines продолжит летать из Большого Савино в Хургаду и в Шарм-эш-Шейх.

Freepik

Полеты до Хургады планируют оставить в расписании пермского аэропорта до 1 августа, до Шарм-эш-Шейх — до 29 июля. Время в пути составляет около шести часов. На сайте туристического агрегатора Tourvisor, полетная программа авиакомпании должна действовать до марта 2026 года.

Недавно мы рассказывали о том, что власти Пермского края задумались о запуске прямых рейсов из Перми в Сухум.

Информационный обзор редакции.

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