Четыре города в Пермском крае собираются объединить в новый туристический маршрут

Новый маршрут будет называться «Горнозаводская цивилизация Прикамья», в его акценте — промышленная и природная составляющие региона. Он рассчитан на пять дней и четыре ночи. Программа включает в себя село Успенка, Парк истории реки Чусовой, Каменный город, поселок Усьва, село Кын и другие локации действующих промышленных площадок, музеев и особо охраняемых природных территорий.

В сентябре новый маршрут планируют представить министерству туризма Пермского края, сообщает издание РБК-Пермь. После одобрения, создатели намерены сделать национальным, подав соответствующую заявку в федеральное министерство туризма. Пока в Пермском крае есть только один национальный туристический маршрут — «Великий чайный путь», который проходит через Кунгур.

