Полеты в Минводы и Махачкалу продлили до весны 2026 года

Рейсы в Минеральные воды останутся в расписании аэропорта Большое Савино до конца марта 2026 года. Авиаперевозчик будет выполнять их на самолетах Superjet два раза в неделю. Полеты в Махачкалу также останутся до конца марта 2026 года. Рейсы запланированы два раза в неделю на суднах Superjet.

Кстати, с 22 августа из Перми запускают прямые рейсы в Горно-Алтайск: перевозчиком станет «ЮВТ Аэро».

