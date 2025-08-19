Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Поделиться:

Полеты в Минводы и Махачкалу продлили до весны 2026 года

Летные программы из Перми в Минеральные воды и в Махачкалу продлили еще на несколько месяцев. Оба рейса продолжит выполнять авиакомпания «Азимут».

Рейсы в Минеральные воды останутся в расписании аэропорта Большое Савино до конца марта 2026 года. Авиаперевозчик будет выполнять их на самолетах Superjet два раза в неделю. Полеты в Махачкалу также останутся до конца марта 2026 года. Рейсы запланированы два раза в неделю на суднах Superjet.

Кстати, с 22 августа из Перми запускают прямые рейсы в Горно-Алтайск: перевозчиком станет «ЮВТ Аэро».

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: