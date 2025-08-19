Полеты в Минводы и Махачкалу продлили до весны 2026 года

Летные программы из Перми в Минеральные воды и в Махачкалу продлили еще на несколько месяцев. Оба рейса продолжит выполнять авиакомпания «Азимут».
Рейсы в Минеральные воды останутся в расписании аэропорта Большое Савино до конца марта 2026 года. Авиаперевозчик будет выполнять их на самолетах Superjet два раза в неделю. Полеты в Махачкалу также останутся до конца марта 2026 года. Рейсы запланированы два раза в неделю на суднах Superjet.
Кстати, с 22 августа из Перми запускают прямые рейсы в Горно-Алтайск: перевозчиком станет «ЮВТ Аэро».
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)