Из Перми запустят прямой рейс в Ярославль

Первый полет из Перми в Ярославль запланирован на 18 июля. Перевозкой планирует заняться авиакомпания «РусЛайн» на 50-местных самолетах Bombardier CRJ100/200.

В пресс-службе министерства транспорта рассказали, что летная программа рассчитана до конца 2025 года. Это субсидируемая программа двух регионов, Пермский край выделит на нее 31 млн рублей.

Информационный обзор редакции.