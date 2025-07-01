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Из Перми запустят прямой рейс в Ярославль

В июле начинается летная программа из Перми в Ярославль — столицу Золотого кольца России. Рейсы в расписании аэропорта Большого Савино есть два раза в неделю.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Первый полет из Перми в Ярославль запланирован на 18 июля. Перевозкой планирует заняться авиакомпания «РусЛайн» на 50-местных самолетах Bombardier CRJ100/200.

В пресс-службе министерства транспорта рассказали, что летная программа рассчитана до конца 2025 года. Это субсидируемая программа двух регионов, Пермский край выделит на нее 31 млн рублей.

Информационный обзор редакции.

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