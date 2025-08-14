Поход-реконструкцию по построенной в XVII веке дороге организуют в Пермском крае

Поход начнется 17 августа от нулевого километра Бабиновской дороги — Соборной площади в Соликамске. Планируется, что участники — ученики гимназии №10, краеведы и члены исторических клубов Перми и Омска — отправятся по тракту до Верх-Усолки в мундирах и снаряжением начала XVIII века. Они собираются пройти часть старинного пути, ночевать в историческом лагере и питаться по каноничным рецептам того времени.

Бабиновская дорога появилась в конце XVI века после указа царя Федора Ивановича. Путь от Соликамска в Сибирь прокладывал вместе с крестьянами Артемий Бабинов, в честь которого и назвали тракт. Затем по этому пути прошло множество деятелей культуры, искусства, географии, политики. Среди них — Витус Беринг и Степан Крашенников, будущий исследователь Камчатки.

Недавно мы рассказывали о том, что еще одну аномальную зону обнаружили в Пермском крае.

Информационный обзор редакции.