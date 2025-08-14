Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Поделиться:

Поход-реконструкцию по построенной в XVII веке дороге организуют в Пермском крае

Пермяки собираются пойти в реконструкционный поход по старинной Бабиновской дороге. Она сыграла важную роль в освоении Сибири, и два столетия была единственным путем, который соединял Европейскую часть России с Азией.

Дмитрий Лобанов

Поход начнется 17 августа от нулевого километра Бабиновской дороги — Соборной площади в Соликамске. Планируется, что участники — ученики гимназии №10, краеведы и члены исторических клубов Перми и Омска — отправятся по тракту до Верх-Усолки в мундирах и снаряжением начала XVIII века. Они собираются пройти часть старинного пути, ночевать в историческом лагере и питаться по каноничным рецептам того времени.

Бабиновская дорога появилась в конце XVI века после указа царя Федора Ивановича. Путь от Соликамска в Сибирь прокладывал вместе с крестьянами Артемий Бабинов, в честь которого и назвали тракт. Затем по этому пути прошло множество деятелей культуры, искусства, географии, политики. Среди них — Витус Беринг и Степан Крашенников, будущий исследователь Камчатки.

Недавно мы рассказывали о том, что еще одну аномальную зону обнаружили в Пермском крае.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: