Еще одну аномальную зону обнаружили в Пермском крае

Еще одну аномальную зону в Пермском крае обнаружили недавно туристы. Она находится в северо-восточной части Кизеловского округа, в районе горы Ослянка. Первой, напомним, считается Молебский треугольник.

Пермская тропа/Telegram

Путешественники спускались с вершины Ослянки, но решили немного отклониться от маршрута, пройдя по восточному склону, рассказали авторы проекта «Пермская тропа» в телеграм-канале. После спуска с каменистого участка в лес туристы обнаружили, что навигация на всех телефонах неожиданно сломалась. Она не работала на разных моделях устройств и в разных приложениях, а перезагрузка не помогла. После блужданий по болотам и уже в темноте путешественники вышли сначала на разметку лыжного марафона, а затем на Пермскую тропу.

Создатели Пермской тропы объяснили, что, скорее всего, отказ всех навигационных программ связан с Косьвинским камнем, который находится в 45 км от Ослянки. Туристам рекомендуют не отклоняться от разметки тропы, а также брать отдельный компас или использовать магнитный компас на телефоне. 

