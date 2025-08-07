Еще одну аномальную зону обнаружили в Пермском крае

Путешественники спускались с вершины Ослянки, но решили немного отклониться от маршрута, пройдя по восточному склону, рассказали авторы проекта «Пермская тропа» в телеграм-канале. После спуска с каменистого участка в лес туристы обнаружили, что навигация на всех телефонах неожиданно сломалась. Она не работала на разных моделях устройств и в разных приложениях, а перезагрузка не помогла. После блужданий по болотам и уже в темноте путешественники вышли сначала на разметку лыжного марафона, а затем на Пермскую тропу.

Создатели Пермской тропы объяснили, что, скорее всего, отказ всех навигационных программ связан с Косьвинским камнем, который находится в 45 км от Ослянки. Туристам рекомендуют не отклоняться от разметки тропы, а также брать отдельный компас или использовать магнитный компас на телефоне.

Информационный обзор редакции.