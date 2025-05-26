От причала в Хохловке в июне запустят прогулочные рейсы

Прогулки по просторам Камского моря планируют проводить на теплоходе «Юнга Камы». Первые экскурсии намерены устроить 12 июня. Будут доступны три маршрута: часовой «От причала до причала», «На холмах и на воде» и «Музейная бухта» с экскурсией по берегу о памятниках деревянного зодчества.

Кстати, в июне запустят прогулочное судно «Ягошиха», а также продлят маршрут «Экохода» до Краснокамска.

Информационный обзор редакции.