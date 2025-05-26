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От причала в Хохловке в июне запустят прогулочные рейсы

В июне от причала архитектурно-этнографического музея «Хохловка» впервые запустят прогулочные рейсы. Этой новостью поделилась в своем телеграм-канале министр культуры Пермского края Алла Платонова.

Пермский краеведческий музей

Прогулки по просторам Камского моря планируют проводить на теплоходе «Юнга Камы». Первые экскурсии намерены устроить 12 июня. Будут доступны три маршрута: часовой «От причала до причала», «На холмах и на воде» и «Музейная бухта» с экскурсией по берегу о памятниках деревянного зодчества.

Кстати, в июне запустят прогулочное судно «Ягошиха», а также продлят маршрут «Экохода» до Краснокамска.

Информационный обзор редакции.

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