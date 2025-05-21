Прогулочный теплоход «Ягошиха» собираются запустить в июне

Как сообщает Business Class, прогулочное судно «Ягошиха» должно прибыть в Пермь в начале июня. Прогулки на двухпалубном теплоходе намерены организовать по двум маршрутам: вверх по течению в сторону Камской ГЭС и вниз к Закамску.

Речная навигация в Пермском крае стартовала в начале мая, мы рассказывали, что начали ходить пассажирские суда по четырем маршрутам. А с июня маршрут «Экохода» Пермь — Закамск продлят до Краснокамска.

Информационный обзор редакции.