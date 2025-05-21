18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Прогулочный теплоход «Ягошиха» собираются запустить в июне

Этим летом в Перми в навигацию планируют запустить новый прогулочный теплоход «Ягошиха». Он сможет вмещать 150 пассажиров.

Дмитрий Фролов

Как сообщает Business Class, прогулочное судно «Ягошиха» должно прибыть в Пермь в начале июня. Прогулки на двухпалубном теплоходе намерены организовать по двум маршрутам: вверх по течению в сторону Камской ГЭС и вниз к Закамску.

Речная навигация в Пермском крае стартовала в начале мая, мы рассказывали, что начали ходить пассажирские суда по четырем маршрутам. А с июня маршрут «Экохода» Пермь — Закамск продлят до Краснокамска.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: