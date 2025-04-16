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Транспорт

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Стало известно, когда запустят речной маршрут Пермь — Закамск — Краснокамск

С 5 мая начнется речная навигация на «Экоходе» по маршруту Пермь — Закамск, без заезда в Краснокамск. По укороченной программе судно будет ходить до конца мая.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

С июня запустят речной маршрут Пермь — Закамск — Краснокамск. Расстояние до него составляет 45 км, а время в пути будет занимать чуть больше четырех часов с учетом остановок.

В пресс-службе министерства транспорта Пермского края рассказали, что судно будет курсировать в будни — с понедельника по четверг. Навигация по маршруту продлится до 30 сентября 2024 года.

Напомним, с 1 мая начнут ходить речные пассажирские суда по четырем маршрутам.

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