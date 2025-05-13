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Прямые перелеты из Перми в Хургаду приостановили

Прямые рейсы из Перми в Хургаду египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines временно закрыли. Они исчезли из расписания на сайте аэропорта Большого Савино, хотя летная программа была заявлена до начала 2026 года.

Unsplash/Ross Parmly

Однако путевки с прямым перелетом из Перми в Хургаду уже появились на туристических сервисах. Как сообщает «Коммерсант», вылеты планирует начать с июля авиакомпания Al Masria.

Полеты авиакомпании из Перми в Шарм-эш-Шейх планируют продолжить, рейсы стоят в расписании до конца мая. По данным «Известий», авиакомпания Al Masria намерена сократить почти на треть полетную программу до египетских курортов с 20 мая. Это связано с периодическими задержками судов.

Недавно мы рассказывали о том, что прямые рейсы из Перми в Волгоград отменили.

Информационный обзор редакции.

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