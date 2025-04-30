Прямые рейсы из Перми в Волгоград отменили

Авиаперевозчик отказался выполнять полетную программу из-за технических ограничений парка воздушных судов, сообщает издание Business Class со ссылкой на министерство транспорта. Сейчас прорабатывают другие авиамаршруты, которые запустят из Перми.

Отметим, что с 12 мая должны начаться полеты в Ташкент, перевозчиком выступит авиакомпания «ЮВТ-Аэро».

Информационный обзор редакции.