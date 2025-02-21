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Авиакомпании продлили рейсы из Перми в Египет и Турцию до 2026 года

Туроператоры продлили чартерные рейсы из Перми в популярные курорты Египта и Турции. По данным турагрегатора Tourvisor, путешественники могут забронировать туры до января 2026 года.

Shutterstock.com

Прямые рейсы в Шарм-эль-Шейх будут выполняться до 26 января, в Хургаду — до 6 января, а в турецкую Анталью — до ноября 2025 года. Авиаперевозчиками выступят «Уральские авиалинии», Azur Air, AlMasria, Southwind Airlines и Pegasus Airlines.

Ранее мы рассказывали, что авиакомпания AlMasria Universal Airlines продлила полетную программу из Перми на египетские курорты до конца декабря 2025 года.

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