Авиакомпании продлили рейсы из Перми в Египет и Турцию до 2026 года

Прямые рейсы в Шарм-эль-Шейх будут выполняться до 26 января, в Хургаду — до 6 января, а в турецкую Анталью — до ноября 2025 года. Авиаперевозчиками выступят «Уральские авиалинии», Azur Air, AlMasria, Southwind Airlines и Pegasus Airlines.

Ранее мы рассказывали, что авиакомпания AlMasria Universal Airlines продлила полетную программу из Перми на египетские курорты до конца декабря 2025 года.