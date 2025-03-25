С прудом, пляжной зоной и склоном для тюбинга: появился эскиз нового глэмпинга на севере Пермского края

Предполагается, что на территории глэмпинга будут построены кафе-столовая, кемпинг и паркинг, спортплощадка, склон для тюбинга и сноуборда, лыжероллерная трасса, детская площадка. Также в новом месте отдыха намерены сделать искусственный пруд и обустроить пляжную зону.

Проект глэмпинга в Александровске получил статус приоритетного. В него планируют инвестировать около 358 млн рублей, еще 1 млн рублей создатели нового места отдыха намерены направить на финансирование проектов социально-экономического развития Александровского муниципального округа.

Информационный обзор редакции.